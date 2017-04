Jack Reacher: Tom Cruise ha soffiato il posto a... Dwayne Johnson!

Con all'attivo due capitoli cinematografici, la saga dibasata sui romanzi diha trovato nel 2012 un produttore e protagonista in, ma oggi veniamo a sapere che un'altra star era stata considerata per la parte.

Come ha infatti twittato lo stesso attore, Dwayne Johnson era inizialmente il preferito per vestire i panni del giustiziere senza distintivo, dato che nella controparte cartacea il personaggio è davvero massiccio, alto circa 1 metro e 85 e del peso di 113 kg.



Così, rispondendo a un fan sul social, Johnson ha scritto: «Sì, avrei voluto interpretarlo. Amo il personaggio. Circa dieci anni fa ero stato contattato per la parte, ma poi l'ha ottenuta Tom Cruise. Per me rimane una forte motivazione per continuare a essere affamato».



Del senno di poi, però, ne son piene le fosse, quindi non sapremo mai come sarebbe stata la star di Fast & Furious nei panni di Reacher, a meno che non si decida di fare un reboot dopo lo scarso successo di Punto di non ritorno e ascoltare i fan, chiamando Johnson all'appello.



Chissà.