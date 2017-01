J.K. Rowling commenta la possibile nuova trilogia di Harry Potter

Nel corso della mattinata si è diffusa online la voce di una possibile nuova trilogia di, basata fondamentalmente sugli eventi raccontati nello spettacolo teatrale. Ecco come ha commentato le voci l’autrice

La notizia si è diffusa grazie alle dichiarazioni del giornalista Jim Hill, che ha dichiarato nel corso dell’Universal Orlando Podcast: “Ho sentito che Warner Bros ha già contattato Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe a proposito di Cursed Child. Penso che vogliano fare una cosa tipo Harry Potter Il Risveglio della Forza, non so se ci siamo capiti. Chissà se riusciranno a convincere la Rowling”.

La risposta dell’autrice non si è fatta attendere ed è arrivata su Twitter: “Questo non è vero”, ha lapidariamente scritto J.K. Rowling. La sua posizione sembra definitiva, ma ricordiamo che si diceva lo stesso per Animali Fantastici e Dove Trovarli. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sull’universo di Harry Potter.