J.J. Abrams si occuperà del remake live-action dell'anime Your Name

Il regista e produttore J.J. Abrams , con la sua Bad Robot, collaborerà con la Paramount per realizzare una versione live action di, celebre anime creato da Makoto Shinkai. Al progetto dovrebbero lavorare anche Genki Kawamura e la Toho Company, produttrice del film d'animazione. La sceneggiatura sarà di Eric Heisserer.

Your Name racconta la storia di due teenager che provengono da due luoghi diversi e che scoprono di potersi scambiare i corpi. Per evitare un disastro imminente i due cercheranno di trovarsi.

Ecco le parole di Yoshishige Shimatani, CEO della Toho Company:"Siamo davvero entusiasti di collaborare con un team così di talento a Hollywood. E siamo contenti di poter creare insieme a loro la versione live action di Your Name."

Si è detto felice del progetto anche il creatore, Makoto Shinkai:"Your Name è un film creato con l'immaginazione e la creatività di un team giapponese. Quando un lavoro di questa portata viene influenzato da Hollywood e dai suoi film può generare nuove idee a noi ancora sconosciute. Non vedo l'ora di vedere anticipatamente il live action."