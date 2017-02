J.J. Abrams produrrà un film di fantascienza sulla Seconda Guerra Mondiale

La brillante carriera dinon conosce momenti di pausa: dopo, il regista sta lavorando nelle vesti di produttore ad un nuovo progetto sulla Seconda Guerra Mondiale. Il film è provvisoriamente intitolato

Variety ha riportato la notizia secondo cui il regista di Son of a Gun, Julius Avery, sarebbe stato contattato per dirigere il nuovo film Overlord. Si tratta di un prodotto descritto come un film soprannaturale sulla Seconda Guerra Mondiale. La storia è quella del sabotaggio di una torre tedesca durante il D-Day.

I nemici affrontati dai protagonisti, però, non saranno solo nazisti: alcune forze soprannaturali lavorano con il nemico. Il nuovo progetto di Bad Robot, secondo alcuni rumor online, potrebbe addirittura essere ambientato nell’universo di Cloverfield, tanto che alcuni speculano che Overlord non sia altro che il nuovo episodio della serie.

Secondo voi di cosa si tratta? Overlord è un progetto originale o è solo il nome provvisorio del nuovo capitolo della saga di Cloverfield? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!