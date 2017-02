J.J. Abrams loda la sceneggiatura e l'incredibile cast del film su Han Solo

Dopo il successo di, le riprese per il film ancora senza titolo susono a buon punto., regista di, in una recente intervista di, ha tessuto le lodi del cast del film e della sceneggiatura scritta da

L'impressionante schiera di attori (che include ora anche Thandie Newton di Westworld) non ha mancato di generare hype per questa nuova avventura che ci mostrerà cosa combinavano il contrabbandiere e Chewbacca prima di incotrare Luke Skywalker e Ben Kenobi alla Cantina di Mos Eisley in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. La prospettiva di vedere Ehrenreich e Glover in questi ruoli iconici è interessante soprattutto perché Harrison Ford e Billy Dee Williams hanno fissato i personaggi nella storia del cinema, e non sarà semplice sostituirli. J.J. Abrams però crede fermamente nella riuscita del progetto, almeno stando alla sua ultima dichiarazione a una domanda di Fox News: “Posso dirvi che è uno script fantastico, e il cast è ovviamente straordinario.”

L'anno scorso, Abrams ha dato consigli all'eventuale attore che avrebbe interpretato Han Solo, poi risultato Alden Ehrenreich: “Guarda I predatori dell'arca perduta. Lì c’è tutto quel che serve sapere.”

La spavalderia del personaggio è inscindibile dal personaggio, ma Ehrenreich avrà bisogno di fare suo il ruolo, cercando di non limitarsi ad un’imitazione di Harrison Ford. Lord e Miller sono registi abbastanza intelligenti per capire che dare un’impronta personale al progetto sarà un elemento fondamentale per la sua riuscita al cinema.

Questa settimana, è stata rilasciata la prima foto scattata sul set, con i registi Phil Lord e Chris Miller (21 Jump Street, The LEGO Movie) insieme ai membri del cast Alden Ehrenreich (Han Solo), Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover (Lando Calrissian), Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo (Chewbacca) seduti nella cabina di guida del Millennium Falcon.

Han Solo arriverà nei cinema il 25 maggio 2018.