iZombie 3: nuove immagini e la descrizione dell'episodio 3: "Eat, Pray, Liv"

Siamo a pochi giorni di distanza dalla premiere della terza stagione di, eè già andata avanti e ha pubblicato sei nuove immagini promozionali per il terzo episodio della nuova stagione. Le trovate nell’apposita galleria in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto, dove troverete anche la descrizione dell’episodio!

Nell’episodio "Eat, Pray, Liv", terzo episodio della terza stagione in onda il 18 aprile 2017, per assistere Clive su un nuovo caso, Liv (Rose McIver) assumerà la personalità di un lifestyle guru recentemente assassinato, che la trasformerà in un maestro Zen e la aiuterà ad equilibrare il suo chi interiore. Nel frattempo, Ravi (Rahul Kohli) avrà un sacco da fare sul fronte interno, mentre l'amicizia tra Blaine (David Anders) e Peyton (Aly Michalka) continuerà a crescere e il suo vecchio capo Katty Kupps (la guest star Christina Cox di Arrow) si avvicinerà a scoprire la verità sulla squadra Z. Infine, Major (Robert Buckley) sta lottando con il suo nuovo lavoro. Mairzee Almas ha diretto l'episodio, che è stato sceneggiato da Graham Norris.

iZombie prosegue con altre cervellotiche avventure! Dai produttori esecutivi di Veronica Mars, la serie ha per protagonista Rose McIver (Power Rangers R.P.M.) nei panni di Olivia “Liv” Moore, un medico con una vita perfetta... fino a quando non si è trasformata in uno zombie. Ma Liv trova la sua vocazione - e una scorta infinita di cibo - lavorando presso l'ufficio del medico legale di Seattle, contribuendo a risolvere i crimini con le sue “visioni”. Nella seconda stagione, l’ex-fidanzato e amore di Liv, Major, è scosso dai recenti eventi e dalla consapevolezza che Liv è uno zombie. Nel frattempo, Blaine - ora umana - lotta per mantenere il suo mondo di zombie; Clive cerca Blaine e sospetta il coinvolgimento di Major nella strage di Meat Cute; e Ravi è alla ricerca dell’Utopium.

iZombie tornerà in onda negli Stati Uniti su The CW il 4 aprile 2017.