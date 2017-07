It: tutte le nuove foto ufficiali dallo spaventoso adattamento cinematografico

New Line Cinema ha diffuso in rete - tramite Entertainment Weekly - delle nuove foto ufficiali e dei concept art dall'adattamento cinematografico del monumentale romanzo horror di: potete ammirarle tutte nella galleria di immagini in calce alla notizia.

Oltre alle foto di EW, troviamo anche un nuovo scatto di Pennywise, villain della pellicola vietata ai minori, diffusa da Mad Movies: la trovate sempre qui sotto.

Bill Skarsgård interpreta il villain della pellicola in un nuovo adattamento del romanzo di Stephen King. Il cast include Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff , Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton. La regia è affidata a Andrés Muschietti da una sceneggiatura firmata Chase Palmer & Cary Fukunaga insieme a Gary Dauberman.

La pellicola uscirà a settembre.