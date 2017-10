IT torna primo al box-office Nord Americano; Flatliners fallisce clamorosamente

IT , il remake del film horror basato sulla storia scritta dal romanziere Stephen King, è tornato in vetta al box office di casa, quello USA. Al contrario, titoli caldi comehanno completamente disatteso le aspettative.

IT, film horror campione d'incassi della New Line-Warner Bros, è tornato in vetta al botteghino Nord-americano, con un guadagno di 17.3 milioni di dollari, per un totale casalingo, ad oggi, di 291.2 milioni. Al contrario, due pellicole molto attese, American Made e Flatliners, hanno fatto flop, o quasi.

Dopo il fallimento estivo del reboot The Mummy, la fortuna continua a voltare la spalle a Tom Cruise: il suo nuovo film, American Made, è solo secondo al box-office, con un guadagno di 17.016 milioni di dollari a fronte di 50 di spese di produzione. Il totale, a livello internazionale, è di 81.7 milioni di dollari.

Flatliners, della Screen Gems, ha fatto anche peggio nel week end d'apertura: il reboot di Linea Mortale, con Diego Luna, Ellen Page e Kiefer Sutherland, ha aperto al quinto posto della classifica con 6.7 milioni di dollari. Il film è stato proiettato in 2.552 cinema.

Battle Of The Sexes, con Emma Stone e Steve Carell si piazza al sesto posto con un discreto - ma non ottimo - guadagno di 3.4 milioni di dollari.

Kingsman: I Cerchio d'Oro scivola in terza posizione al secondo week-end di programmazione, aggiungendo ai guadagni già ottenuti 17 milioni di dollari.

Anche LEGO Ninjago Movie non sta andando benissimo e si piazza al quarto posto con 12 milioni.

Madre! rimane nella top ten ed è attualmente alla terza settimana di programmazione.

A Question Of Faith apre all'undicesimo posto, Vittoria e Abdul si piazza al dodicesimo dopo aver scalato diversi posti in classifica.

Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House, con Liam Neeson, ha aperto al numero 35 della classifica.

Ricapitolando:

"1 (2) It (Warner Bros) Warner Bros Pictures International $17.3m $291.2m

2 (-) American Made (Universal) Universal Pictures International $17.016m –

3 (1) Kingsman: The Golden Circle (Fox) Fox International $17m $66.7m

4 (3) The LEGO Ninjago Movie (Warner Bros) Warner Bros Pictures International $12m $35.6m

5 (-) Flatliners (Sony) Sony Pictures Releasing International $6.7m –

6 (16) Battle Of The Sexes (Fox Searchlight) Fox International $3.4m $4.1m

7 (4) American Assassin (Lionsgate-CBS Films) Lionsgate International $3.3m $31.9m

8 (6) Home Again (Open Road) $1.8m $25.2m

9 (-) Til Death Do Us Part (Novus) $1.6m –

10 (5) mother! (Paramount) Paramount Pictures International $1.5m $16.3m"