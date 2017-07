IT: Tilda Swinton era in lizza per interpretare Pennywise

era stata presa in considerazione per interpretare l'iconico e terrificante ruolo del Clown incubo di ogni bambino:, il punto focale di IT

Pennywise, il Clown Danzante, sarà interpretato da Bill Skarsgård, ma all'inizio la Swinton era in lizza e il suo doveva essere un pagliaccio diverso. JoBlo ha recentemente realizzato un articolo in cui ha descritto ciò che i collaboratori del giornale hanno visto sul set di IT a settembre 2016 e in cui hanno riportato quello che la produttrice, Barbara Muschietti, ha detto ai giornalisti:

"Abbiamo fatto letteralmente centinaia di audizioni per i potenziali Bob Grays o Pennywise ed è stato un processo esaltante. Abbiamo dovuto fare audizioni a gente che ormai di audizioni non ne fa più e a un grandissimo numero di persone diverse: uomini, donne, giovani, vecchi, abbiamo fatto audizioni a spettro completo!"

Riguardo Tilda Swinton e il possibile ruolo di Pennywise:

"Lei non era disponibile. No, lo giuro, non lo era. Dovevamo fare le audizioni, lei non era disponibile e dunque non ha nemmeno fatto l'audizione. Ma, ovviamente, tutti ci abbiamo pensato."

Beh, considerata la fisicità androgina della Swinton, non sarebbe stata poi una scelta tanto strana, che ne pensate? Ditecelo nei commenti!