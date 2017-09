It spaventa alle anteprime di giovedì: 13.5 milioni incassati

Le recensioni hanno premiato il nuovo adattamento cinematografico die sembra proprio che anche gli spettatori lo premieranno al botteghino.

Alle anteprime del giovedì, la pellicola ha incassato ben 13.5 milioni di dollari, finendo per battere un po' di record. E' l'incasso più alto per un'anteprima di settembre, per un film basato su un romanzo di Stephen King, per un film horror e, soprattutto, per uno vietato ai minori, battendo il precedente record stabilito nel 2016 da Deadpool con 12.7 milioni.

A questo punto sarà interessante scoprire come si comporterà in questo week-end il film di Andy Muschietti: noi vi terremo aggiornati per ogni novità. Noi italiani, invece, dovremo aspettare addirittura ottobre per vederlo nei cinema nostrani.