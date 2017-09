It sorprendente al botteghino: 51 milioni di dollari incassati solo venerdì

Dopo le sorprendenti anteprime del giovedì , l'adattamento cinematografico del romanzo di, si è rivelata una scommessa vinta da parte della Warner Bros. Pictures.

In attesa di scoprire i dati finali di questo primo week-end di programmazione, It - distribuito dalla New Line Cinema - ha incassato un dato mostruoso nella sola giornata di venerdì: 51 milioni di dollari! Questo dato ha stabilito due record: è il film che ha incassato di più nel primo venerdì di programmazione per lo studio e la pellicola che ha incassato di più nel primo venerdì di programmazione nel mese di settembre.

A questo punto, grazie alle ottime recensioni e al passaparola positivo dei fan e del pubblico, il film di Andy Muschietti ha le chance di incassare più di 100 milioni di dollari alla fine di questo week-end. Vi terremo aggiornati!