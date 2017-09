It: la seconda parte dell'adattamento cinematografico arriverà nel 2019

Mentre il primo film su It sta racimolando soldi su soldi e battendo numerosi record, Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno annunciato quando arriverà la seconda parte dell'adattamento cinematografico del famoso romanzo firmato da

La seconda parte di It, che mostrerà il gruppo dei Perdenti da adulti pronti a combattere nuovamente il malefico Pennywise (Bill Skarsgard), sarà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 6 settembre 2019. Non è una data a caso: il primo film è uscito nel medesimo week-end quest'anno ed ha finito per terrorizzare gli spettatori, portandosi a casa 478.1 milioni di dollari in tutto il mondo, almeno fino ad oggi.

Gary Daubermen, già sceneggiatore del primo capitolo, tornerà anche per il sequel. Il regista Andy Muschietti non ha ancora firmato ufficialmente per dirigere il sequel, ma l'ufficializzazione non dovrebbe tardare ad arrivare.