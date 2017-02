It sarà vietato ai minori, il sequel è ancora in programma

In una nuova intervista con Collider, il produttoreè tornato a parlare dell'adattamento cinematografico del romanzo di, in arrivo quest'anno.

Lin nell'intervista ha confermato che questo remake cinematografico sarà vietato ai minori (bollato con un R in USA): "E' un film vietato ai minori. Se fai una pellicola vietata ai minori, devi andare fino infondo, e restare fedele al materiale di partenza. It è incentrato su di un clown spaventoso che cerca di uccidere dei bambini. Ovviamente, sarà vietato. I ragazzini sono straordinari. Sembra quasi di rivedere Stand By Me.".

La pellicola sarà ambientata negli anni '80 ma c'è già un sequel pianificato che adatterà la seconda parte del romanzo, con quei ragazzini cresciuti pronti di nuovo a combattere il malefico Pennywise. Lin conferma che il sequel è in fase di sviluppo ma la Warner aspetterà di vedere i risultati al box-office del primo episodio prima di dare il via libera o meno alla seconda parte.