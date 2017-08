IT: rivelata la durata complessiva del primo reboot!

IT sta per arrivare e questo nuovo adattamento del famosissimo romanzo diha finalmente una durata ufficiale. La prima parte durerà...

Intanto partiamo dal presupposto che questo reboot di IT si comporrà di due film uno che focalizzerà l'attenzione sui protagonisti da bambini, l'altro da adulti. Ciò detto, il primo adattamento cinematografico, quello degli anni '90 aveva una durata complessiva di più di tre ore, per raccontare tutte le 1.100 pagine del romanzo di King.

Questo nuovo film, invece, sarà più breve, durerà 2 ore e 15 minuti. Perché ci sarà poi la seconda parte. Anche se, ovviamente, nessuno si aspetta che il due nuovi film in programma, diretti dal regista Andy Muschetti, siano completi di tutti gli avvenimenti narrati nel libro (sarebbe umanamente impossibile realizzare qualcosa con tanta accuratezza), si spera che sia molto fedele all'originale. Dal trailer, le premesse sembrano buone.

Per chi si chiede poi, di cosa parlerà nello specifico la prima parte del nuovo film - quei 45 minuti in più rispetto alla prima metà della miniserie "originale" - questa si concentrerà sui ragazzi contro Pennywise e, se tutto andrà come nei piani, la seconda pellicola sarà altrettanto lunga, regalando così agli spettatori un'ora e mezza in più di esperienza visuale di cui godere.