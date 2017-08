IT: il regista spiega il motivo del mancato coinvolgimento di King nel remake

Il regista di IT versione 2017,, sta per arrivare in sala con la prima parte del remake della storia tratta dal capolavoro horror scritto dall'acclamato autore. ma perché lo scrittore non è stato coinvolto nel nuovo progetto? Ecco cosa ha da dire al riguardo.

"Sono entusiasta all'idea di fare questo adattamento, di dare la mia interpretazione della storia, e sarei super felice di incontrare Stephen King, ma arriva un momento, durante il processo creativo, che inizi a sentirti a tuo agio con la tua versione della storia, con la tua interpretazione, con quello che tu riesci a dare alla storia e francamente non avevo voglia di discutere quale fosse la mia idea con lui, sapete? Non so, sentivo che mi sarei trovato in una situazione d'imbarazzo a condividere questa cosa con lui. E se avesse detto "le tue parole e le tue situazioni non funzionano?" Ride.

Muschietti ha anche spiegato perché abbiano deciso di cambiare il look a Pennywise nel remake:

"Beh, il fatto che sia in giro da migliaia di anni... Insomma, non sono andato a scavare su come siano stati i look dei clown nel Ventesimo secolo e francamente non mi attirano le versioni circensi. E proprio il fatto che lui sia in giro da tutto questo tempo mi ha fatto pensare che potesse essere una buona idea fargli un upgrade del look ispirato ai clown del 1800..."

Secondo voi Muschietti avrebbe dovuto coinvolgere Stephen King nel processo creativo? Diteci come la pensate nei commenti qui sotto!

Diretto da Andy Muschietti, IT vede nel cast: Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Wyatt Olef, Jack Grazer, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, e Bill Skarsgård.

La pellicola arriva nelle sale cinematografiche italiane il 19 ottobre prossimo.