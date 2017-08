IT: il regista dell'horror vuole portare sullo schermo anche Pet Sematary

potrebbe essere il prossimo remake del quale si occuperà il regista di IT reboot,che ha lavorato ai due film in programma sul terrificante

Muschietti avrebbe puntato lo sguardo sul remake della miniserie andata in onda negli anni '90, sempre nata dalla trasposizione del genio cartaceo di Stephen King, Pet Semetary.

Parlando in una nuova intervista rilasciata al Toronto Sun, ecco cosa ha dichiarato il regista, anche a nome della sorella:

"Siamo grandi fan di Pet Semetary. Se potessimo metterci all'opera e farlo saremmo davvero felici, una di quelle cose che davvero ci piacerebbe fare. Un giorno, forse."

I fratelli Muschietti al momento posseggono i diritti d'utilizzo di The Jaunt, un racconto breve pubblicato da king nell'81, che vorrebbero realizzare.

Quindi, se tutto va come dovrebbe, la partnership dei Muschietti con King potrebbe davvero essere solamente all'inizio, e creare in futuro un'universo come quelli tanto in voga ora.

Vi piacerebbe vedere l'adattamento cinematografico di Pet Semetary? Ditecelo nei commenti!