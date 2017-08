IT: il regista del film non è mai stato fan della mini-serie con Tim Curry

Il regista dell'attesissima prima trasposizione cinematografica di IT , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla mini-serie degli anni '90 tratta dal romanzo di Stephen King, con protagonista Tim Curry nei panni del malvagio Pennywise. Muschietti ha affermato di non essere mai stato un grande sostenitore di quella produzione.

"Se devo essere sincero non sono mai stato non sono mai stato un grande fan della mini-serie. Non ero più un ragazzino quando uscì e il mio interesse era legato esclusivamente al libro e all'universo creato da Stephen King ma non da quello della mini-serie televisiva. Tuttavia sono consapevole che di quanto divenne iconica per quella generazione. Bisogna anche riconoscere che ebbe un certo impatto su chi all'epoca era giovanissimo e guardava la tv o i VHS. La maggior parte della gente non ricorda nemmeno tutto, erano spaventati dalle scene con il pagliaccio."

Muschietti, a più riprese, ha affermato quanto il suo lavoro sia rimasto fedele all'opera di King. Il film arriverà nelle sale dal 19 ottobre 2017.

Il cast di IT comprende Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Logan Thompson e Jack Sim.