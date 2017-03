It: il primo assaggio del trailer completo e il poster italiano dell'horror!

"Anche voi galleggerete". Questa la “rassicurante” promessa che ci fa il primo poster di, il riadattamento del celebre romanzo diche domani vedrà rilasciato il suo primo trailer ufficiale. Ma per ora possiamo già dare un primo sguardo a quello che ci aspetta grazie a un breve teaser. Trovate tutto il materiale subito dopo il salto!

I fan dell'horror sono certamente impazienti di poter finalmente vedere qualcosa del film diretto da Andrés Muschietti, che porterà al cinema il classico racconto di Stephen King, It, in quello che ci si aspetta sia una pellicola che renda giustizia al materiale originale. Il teaser che trovate qui fornisce in effetti un'introduzione da brividi per i sinistri avvenimenti che da qui a poco accadranno nella città di Derry, nel Maine.

Anche se in realtà nel teaser non vediamo ancora il demoniaco Pennywise (interpretato in questa occasione da Bill Skarsgård), sono state diffuse delle nuove foto dal film, una delle quali ci dà un altro assaggio del clown assassino, o per meglio dire della sua mano artigliata, e un’altra ci mostra il Club dei Perdenti al completo, la squadra di bambini che si frapporrà tra It e le sue prede innocenti.

Nel poster invece, intravediamo It stesso, con la faccia oscurata da uno dei palloncini che usa per attirare i bambini verso un’orribile morte. Trovate le immagini in calce alla notizia, e appuntamento a domani per il trailer completo... se avrete il coraggio di vederlo!