It: primo spaventoso trailer italiano per l'adattamento cinematografico

Come promesso, la Warner Bros. Pictures e la New Line Cinema hanno diffuso in rete il primo spaventoso trailer di, nuovo adattamento cinematografico del romanzo cult horror di. Potete visionarlo dopo il salto.

Come nel romanzo originale, quando dei bambini in una piccola cittadina iniziano a sparire misteriosamente, un gruppo di giovani decide di formare un team per fronteggiare Pennywise, la manifestazione di tutte le loro paure, una creatura che ha ucciso per secoli e continuerà a farlo se non fermato in tempo.

A dare il volto al malefico clown sarà Bill Skarsgård ma nel film vedremo anche Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Ben Hanscom. Andy Muschietti ha diretto il film.

La Warner ha intenzione di girare un secondo capitolo, incentrato sui protagonisti cresciuti, prossimamente. It arriverà nei cinema a settembre.