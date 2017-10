IT è il primo film horror a superare i 300 milioni di dollari al box-office USA

L'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, IT , diretto daè il primo film horror a superare la soglia dei 300 milioni di dollari al box-office americano grazie agli incassi di quest'ultimo week-end. Dopo un esordio da 123 milioni nel primo week-end di programmazione a settembre, gli incassi sono stati in ascesa.

Nel corso delle settimane IT sta battendo molti record per quanto riguarda i botteghini, tra cui quello di essere il film con il rating R ad aver incassato di più, superando un cult come L'esorcista, in tutto il mondo, e Il sesto senso negli Stati Uniti.

Secondo quanto scrive The Wrap, IT è diventato il primo film horror in assoluto ad aver superato quota 300 milioni di dollari al box-office, dopo i 9,6 milioni incassati nell'ultimo week-end, nel quale si è classificato terzo ai botteghini.

Grazie a questo risultato IT è arrivato alla cifra di 304,9 milioni di dollari, un risultato straordinario se si pensa che il budget è stato di 35 milioni di dollari. Inoltre a livello globale ha superato i 600 milioni di dollari.

IT racconta di un gruppo di ragazzini che si allea contro una forza demoniaca che assume le sembianze di un clown, Pennywise. Diretto da Andres Muschietti, il film comprende nel cast Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Logan Thompson e Jackson Robert Scott. Il film arriverà nelle sale italiane il 19 ottobre.