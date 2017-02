Pennywise è tornato ed è pronto a terrorizzare i personaggi del romanzo di. Le foto del malefico clown sono state rilasciate in rete in tutti questi mesi, ma non è arrivato nulla che riguardasse gli altri personaggi di

Oggi è arrivata sul web, invece, la prima foto ufficiale dell'attore Finn Wolfhard nei panni di Richie Tozier, uno dei protagonisti del romanzo originale; l'attore è conosciuto per aver dato il volto a Mike Wheeler nella serie cult di Netflix Stranger Things.

Il ruolo di Richie è stato interpretato da Harry Anderson nel film originale televisivo.

Bill Skarsgard darà il volto a Pennywise in questo nuovo adattamento di It che invaderà gli schermi americani a settembre.