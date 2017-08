IT: previsto un debutto da 50 milioni di dollari per il film con Bill Skarsgard!

Il 2017 è l'anno di, e anche se i risultati al box office desono tutt'altro che positivi (così come le critiche), diverso dovrebbe essere invece il destino dell'attesissimo IT di

La trasposizione della Warner Bros secondo i primi report dovrebbe infatti rivelarsi un grande successo, con un debutto ai botteghini USA che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di dollari, un cifra che potrebbe rivelarsi record a settembre e particolarmente sorprendente se pensiamo che il film uscirà nelle sale marchiato da un Rated-R. Un'ottima notizia per il sequel attualmente in pre-produzione, insomma!



IT racconterà l'avventura dei Perdenti tra il 1958 e il 1984 a Derry, piccola e sonnolenta cittadina del Maine infestata dalla presenza di Pennywise (Bill Skarskard), terrificante clown che inizierà a dare la caccia ai protagonisti prima da bambini e poi in età adulta. Il loro obiettivo sarà quello di debellare una tale oscurità da Derry una volta per tutte, ma i pericoli che incontreranno sulla loro strada saranno molti e rispecchieranno le loro recondite paure.



Nel cast troveremo Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 19 ottobre.