It: prevista un'apertura da più di 60 milioni, nuove foto

Tra poco meno di due settimane, in USA arriverà, nuovo adattamento cinematografico del romanzo più famoso di. Noi in Italia, invece, dovremo aspettare il 19 ottobre, quando il film spaventerà anche il pubblico italiano.

Ma in USA già si fanno i primi pronostici - giustamente - e sembra che l'interesse generale intorno alla pellicola - unito ad alcuni primi test screening che, a quanto pare, sono andati più che bene - hanno portato ad un nuovo pronostico da parte degli analisti. Secondo gli analisti It potrebbe debuttare in USA con più di 60 milioni di dollari, un dato sorprendente se contiamo che, i precedenti dati, lo davano tra i 45 e i 50 milioni.

Intanto The Wrap ha diffuso dei nuovi scatti inediti dalla pellicola.