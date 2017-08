It: Pennywise ritorna nel nuovo spot televisivo del remake

La Warner Bros. Pictures continua la sua campagna promozionale del remake cinematografico di, nuovo adattamento del celebre romanzo di, ad opera di. Oggi lo studio ha diffuso in rete un nuovo spaventoso spot televisivo che, come sempre, potete ammirare all'interno di questa notizia.

IT vede per antagonista Bill Skarsgård (Allegiant) nei panni di Pennywise. Il cast include Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardiansi della Galassia), Chosen Jacobs (Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) e Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

La sceneggiatura è firmata da Chase Palmer & Cary Fukunaga insieme a Gary Dauberman.

In Usa la pellicola sarà nelle sale cinematografiche a settembre, mentre noi dovremo aspettare metà ottobre.