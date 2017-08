IT: Pennywise nelle nuove e terrificanti clip del film di Andres Muschietti

Il conto alla rovescia per l'uscita nelle sale americane di IT è ormai iniziato. L'attesa per il primo adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, dopo la miniserie degli anni '90 con protagonista Tim Curry, cresce ogni giorno di più e ora sono state diffuse online tre nuove e inquietanti clip con il malvagio Pennywise.

Diretto da Andres Muschietti, IT arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 19 ottobre.

Autunno 1988. Nella fittizia cittadina di Derry, nel Maine, il piccolo Georgie Denbrough viene ucciso in una strada della città dopo esser uscito di casa per giocare. Un anno dopo l'omicidio, il fratello Bill e il suo gruppetto d'amici, Il Club dei Perdenti, scoprono che il responsabile della morte di Georgie è una malvagia entità demoniaca, in grado di cambiare le sembianze a proprio piacimento e che uccide dietro l'aspetto di un clown.

Il cast di IT comprende Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Owen Teague e Logan Thompson.