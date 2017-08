IT: il Pennywise di Bill Skarsgård in due nuove immagini

Dall’ultimo numero della rivista cinematografica Empire emergono due nuove immagini di Pennywise, il malvagio clown protagonista di, primo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di

Nella seconda delle due immagini, che potete visualizzare in calce alla news, l’essere demoniaco è pronto ad allungare le sue grinfie su uno dei membri del Club dei Perdenti. Il primo dei due film previsti, infatti, racconterà solo la parte con protagonisti i bambini del Club, mentre un secondo film riprenderà la storia con i membri ormai adulti.

IT vede per antagonista Bill Skarsgård (Allegiant) nei panni di Pennywise. Il cast include Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardiansi della Galassia), Chosen Jacobs (Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) e Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

La sceneggiatura è firmata da Chase Palmer & Cary Fukunaga insieme a Gary Dauberman. La pellicola, diretta da Andres Muschietti, uscirà in Italia il 19 ottobre 2017.