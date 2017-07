It: nuovo terrificante poster per l'adattamento cinematografico

Con l'inizio del San Diego Comic-Con, la Warner Bros. Pictures e la New Line Cinema hanno diffuso in rete un nuovo terrificante - quanto suggestivo - poster ufficiale per, nuovo adattamento cinematografico del romanzo di. Potete ammirarlo dopo il salto.

Questo poster in italiano segue delle foto arrivate sul web qualche settimana fa.

Bill Skarsgard dà vita a Pennywise in questa nuova incarnazione cinematografica di uno dei più terrificanti romanzi firmati dal re dell'horror, Stephen King. Nel cast troveremo anche Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff , Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.

Il film vietato ai minori è stato diretto da Andres Muschietti, da una sceneggiatura firmata da Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman.