It: nuove foto ufficiali dal remake

Chi ha paura di Pennywise? La New Line Cinema ha diffuso - tramite Usa Today - delle nuove foto ufficiali dal nuovo adattamento cinematografico del romanzo cult di. Trovate tutte le immagini in calce alla notizia.

Andy Muschietti è alla regia della pellicola con Bill Skarsgård nei panni dell'iconico Pennywise. Nel cast troveremo anche Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Ben Hanscom.

Nel romanzo originale, sette persone si ritrovano, in età adulta, per fronteggiare nuovamente Pennywise, una creatura che aveva cercato di ucciderli e terrorizzarli quando erano piccoli. Il film sarà diviso in due parti: la prima, in uscita il prossimo 8 settembre, sarà incentrata sul passato con i giovani protagonisti mentre una seconda parte, le cui riprese partiranno prossimamente, vedrà gli adulti come protagonisti.