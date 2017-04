It: nuova foto dietro le quinte dall'adattamento del romanzo di Stephen King

L'adattamento cinematografico di, in origine uno dei romanzi più acclamati del maestro dell'horror, è uno dei più attesi dell'anno. Non è un caso che il primo trailer è stato il più visto degli ultimi anni.

Ora, in attesa di scoprire ulteriori dettagli, ecco trapelare in rete una nuova foto dietro le quinte dalla realizzazione del film, in cui vediamo Pennywise. Potete vedere l'immagine comodamente in calce alla notizia.

In It, un gruppo di ragazzini si unisce per combattere le loro paure ed indagare sulle misteriosi scomparse di bambini nella cittadina di Derry, Maine. Finiranno per scontrarsi con il malvagio Pennywise, una creatura con le fattezze di un clown.

In arrivo a settembre, il film ha un cast che include Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Wyatt Olef, Jack Grazer, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Chosen Jacobs e Bill Skarsgård.