IT: la nuova featurette è interamente dedicata a Pennywise

La Warner Bros. ha diffuso una nuova featurette di, in cui vediamo il registae l’attoreparlare del vero protagonista della pellicola, il demoniaco Pennywise.

Reduce dal successo al box-office degli Stati Uniti d’America e nel mondo, che ha ormai superato la soglia dei 400 milioni di dollari incassati, IT è sbarcato nelle sale di quasi tutto il globo lo scorso 8 settembre, mentre in Italia dovremo attendere il 19 ottobre 2017. Su queste pagine abbiamo affrontato anche le ragioni di tale rinvio nella distribuzione, inizialmente prevista per questo weekend.

Nel cast della pellicola – diretta Muschietti – troviamo Skarsgård nei panni del demoniaco Pennywise, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.

Sinossi: Quando alcuni ragazzini iniziano a sparire nella cittadina di Derry, un gruppo di coetanei è costretto a confrontarsi con le paure più profonde di ogni bambino quando si trovano a dover combattere un malefico clown di nome Pennywise, la cui storia di omicidi, morte, e terrore dura ormai da centinaia di anni...