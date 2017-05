It: nuovo trailer dallo spaventoso adattamento del romanzo di Stephen King

In poco tempo,è diventato uno dei film più attesi dell'anno. Il trailer, diffuso lo scorso marzo, è diventato uno dei più visti di sempre. Nell'attesa di vederlo al cinema, la Warner ha diffuso un nuovo trailer durante gli Mtv Movie Awards.

Noi di Everyeye.it ve la mostriamo comodamente in questa notizia.

Tratto dal celebre e amatissimo romanzo di Stephen King, It è ambientato nel 1989 dove un gruppo di adolescenti, in seguito a svariate scomparse e improvvisi decessi, decideranno di scontrarsi contro un'entità malefica, It, che ha assunto il look di un pagliaccio, Pennywise, e terrorizza i ragazzini per poi ucciderli.

Bill Skarsgard darà vita al malefico Pennywise in questa nuova versione cinematografica del romanzo; la regia è affidata ad Andres Muschietti. Il film arriverà a settembre.