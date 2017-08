IT: la Neibolt House diventa un'esperienza terrificante da vivere a Hollywood

Uscirà nelle sale italiane solo il 19 ottobre l'attesissimo IT , adattamento cinematografico della mastodontica opera letteraria di, ma entrando nel vivo della campagna promozionale ecco chehanno lanciato un'interessante iniziativa in quel di Hollywood.

Si chiama The IT Experience: Neibolt House Hollywood ed è in sostanza una declinazione a tema franchise delle case dell'orrore dei luna park, a quanto pare però più spaventosa e piena di rimandi al film di Andreas Muschietti. Ci sarà ovviamente anche il Pennywise di Bill Skarsgard a far tremare i visitatori, oltre a piccole trovate davvero spooky della produzione.



Sembra poi che la casa sia la stessa montata per le riprese del film, quindi è comunque un'esperienza da cinefili o amanti dell'opera per sentirsi più vicini alla trasposizione. IT vedrà nel cast anche Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.