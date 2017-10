IT: maratona horror al The Space Cinema per celebrare l'uscita del film

In occasione dell’uscita nelle sale italiane di, The Space Cinema lancerà la, una notte horror dedicata al grande scrittore americano.

La notte in questione è quella del 18 ottobre 2017, quando verranno proiettati l’uno di seguito all’altro, Carrie – Lo sguardo di Satana, adattamento cinematografico del romanzo di King a firma Brian De Palma, e dopo la mezzanotte It: Chapter One, il nuovissimo adattamento di Andy Muschietti, già campione d’incassi nel mondo. Quest’ultima pellicola verrà infatti proiettata in anticipo di qualche ora rispetto alla programmazione italiana del 19 ottobre.

La maratona dei due film avrà luogo in tutte le sale The Space e avrà inizio alle 22.00. Ricordiamo inoltre che con un unico biglietto di accesso alla serata si potrà assistere a entrambe le proiezioni o anche solo all’anteprima di mezzanotte di IT. Al termine del primo film sono previsti 15 minuti di pausa.