IT: l'esperienza in Realtà Virtuale, Float, è finalmente arrivata online! VIDEO!

IT arriverà tra poco in sala e adesso sono disponibili online due, intitolati. Immergetevi nella realtà virtuale e diteci cosa pensate di questa esperienza nei commenti!

Già al Comic-Con di San Diego, il mese scorso, la Warner Bros. ha presentato un video VR agli avventori, legato, naturalmente alla promozione in vista dell'uscita del remake, adattamento in due parti del best seller horror di Stephen King.

La virtual experience dura più di quattro minuti e ci trasporta direttamente per le strade (e il sottosuolo), di Derry, la cittadina del Maine dove è ambientata la storia del terrificante Pennywise, il clown assassino interpretato dal munifico - nel ruolo, almeno dalle anteprime - Bill Skarsgard.

Prima c'è il trailer, poi l'esperienza virtuale, che è meglio apprezzare con l'utilizzo di apparecchiature per la realtà virtuale, come le cardboard VR.

Il romanzo originale di King segue le vicende di un gruppo di ragazzini, i Perdenti, alle prese con un mostro che riesce a modificare il proprio aspetto, e spesso si trasforma nel clown noto come Pennywise. Il primo film tratterà la vicenda dei bambini nel momento in cui affronteranno il male. Il seguito del remake, un altro film, tratterà la vicenda degli stessi Perdenti, da adulti.

Diteci cosa pensate di questi video di IT, siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni!