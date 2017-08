IT: l'atteso horror di Andy Muschietti arriverà anche in IMAX! Nuovo poster

Mentre cresce l'attesa per vedere in sala IT , trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo didiretta da, ecco che oggi è stato annunciato che l'horror arriverà nelle sale anche in versione IMAX.

A dare la lieta notizia ai fan (soprattutto americani) è stata Barbara Muschietti, moglie del regista, che ha condiviso via Instagram il post che potete vedere in calca alla notizia, scrivendo: «Perdenti, stiamo arrivando anche in IMAX!».



Nel frattempo la Warner Bros, accompagnando la notizia, ha rilasciato online un bellissimo poster ufficiale davvero minimal ma direttissimo e con una delle frasi più famose di Pennywise, interpretato nell'adattamento da Bill Skarsgard.



IT vedrà nel cast anche Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 19 ottobre.