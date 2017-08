IT: Il nuovo poster italiano è online: e voi, di cosa avete paura...?

E' appena uscito il poster ufficiale italiano del remake di IT , il classico horror tratto dal romanzo di. Il film, diretto da, esce in sala da noi il prossimo 19 ottobre.

IT racconta dei Perdenti, un gruppo di bambini che, tra 1958 e il 1984 dovrà affrontare le sue più profonde e recondite paure, diventate realtà nell'incarnazione del male puro: un'entità maligna che ha assunto le sembianze del malefico Clown chiamato Pennywise (Bill Skarskard). I ragazzi dovranno scongiurare il peggio, visto che dei bambini iniziano a sparire a Derry, la loro cittadina natale, nel Maine. Questo sarà solo il primo capitolo della storia, e si concentrerà sulla vicenda dei Perdenti da piccoli. Successivamente, verrà realizzato un secondo film in cui vedremo gli stessi ragazzini diventati adulti, di nuovo alle prese col mostro, che dovranno provare a sconfiggerlo una volta per tutte.

Nel cast: Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.