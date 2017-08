IT: Il Club dei Perdenti e Pennywise nelle nuove foto del remake!

Sono uscite due nuove foto di IT che ritraggono. Diffuse tramite Entertainment Weekly, le trovate nella nostra gallery, date un'occhiata!

Il remake di IT sta per arrivare e la sinossi del classico - adattamento cinematografico del bestseller di Stephen King dallo stesso titolo - racconta della cittadina di Derry, nel Maine, dove un gruppo di ragazzini devono vedersela con le loro più profonde paure perché i loro coetanei iniziano a sparire misteriosamente, e loro dovranno affrontare un clown malefico e terrificante, Pennywise, la cui storia racconta di violenze inaudite e omicidi avvenuti nel corso di secoli.

Nel cast di IT: Bill Skarsgård nei panni del villain, Pennywise il clown. Un gruppetto di ragazzini tra cui Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (TV’s Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardiani della Galassia), Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) and Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

Andrés Muschietti (Mama) è alla regia di IT e la sceneggiatura è ad opera di Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman, basata sul romanzo del 1986 di Stephen King. Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Barbara Muschietti producono la pellicola, mentre Richard Brener, Dave Neustadter, Walter Hamada, Marty P. Ewing, Doug Davisone Jon Silk serving sono produttori esecutivi.

IT è distribuito dalla Warner Bros. Pictures.