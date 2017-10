It Happened in L. A.: trailer per la commedia di e con Michelle Morgan

The Orchard Movies ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, commedia già definite come la risposta al femminile di, di

Scritto, diretto e interpretato da Michelle Morgan, nel film troviamo Jorma Taccone, Dree Hemingway, e Kentucker Audley, e la storia segue una coppia nevrotica che comincerà a esaminare la propria relazione in base agli amici intorno a loro.

Sinossi: Annette e Elliot sono una coppia di Los Angeles felice per la maggior parte del tempo. Ad Annette non piacciono le serate di giochi e forse non gradisce i taco tanto quanto Elliot, ma nessuna coppia è perfetta, giusto? Piuttosto che gioire di queste differenze, Annette non può fare a meno di paragonare la sua relazione con quelle dei suoi amici.

Il film esordirà nelle sale di New York il 3 novembre prossimo e il 10 novembre successivo a Los Angeles, per poi approdare sui mercati digitali il 14 novembre.