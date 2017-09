IT è film horror col maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti

Continua la pioggia di record che l’adattamento cinematografico dia firmasta riscontrando dall’epoca del suo esordio nelle sale statunitensi.

Dopo essersi guadagnato il primato di miglior martedì del mese di settembre, il film è diventato l’horror con il maggior incasso casalingo di tutti i tempi, battendo così il precedente record che dal 1973 apparteneva a L’esorcista. Ovviamente questo conteggio non tiene conto dell’inflazione, conto che porterebbe nuovamente in vetta la pellicola di William Friedkin.

Il record attuale di IT si attesta sui 236 milioni di dollari in patria, mentre L’esorcista si fermò a 233 milioni; quest’ultimo però è ancora l’horror con il più alto incasso a livello globale, forte dei suoi 441 milioni contro gli attuali 404 del film di Muschietti, ma è immaginabile che anche questo record verrà battuto nelle prossime settimane (se non addirittura nei prossimi giorni).

Nel cast della pellicola – che in Italia arriverà il 19 ottobre 2017 – troviamo Bill Skarsgård nei panni del demoniaco Pennywise, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.

Sinossi: Quando alcuni ragazzini iniziano a sparire nella cittadina di Derry, un gruppo di coetanei è costretto a confrontarsi con le paure più profonde di ogni bambino quando si trovano a dover combattere un malefico clown di nome Pennywise, la cui storia di omicidi, morte, e terrore dura ormai da centinaia di anni...