IT: il film di Andy Muschietti infrange un altro record di incassi

Nonostante la Warner Bros - sponda New Line Cinema - puntasse molto sul successo di, di certo mai si sarebbe aspettata che il film diavrebbe infranto record su record a partire dal suo weekend d’esordio.

Infatti, dopo aver racimolato la straordinaria cifra di 123 milioni di dollari al suo primo weekend negli Stati Uniti (a cui ne vanno aggiunti altri 50 milioni nel resto del mondo), la pellicola ha infranto anche il record di incassi per un martedì nel mese di settembre. Nella giornata di ieri il film ha racimolato altri 11.4 milioni di dollari, portando il totale a 143.6 milioni in soli cinque giorni di programmazione.

Il record di un anno fa per quanto riguarda il martedì di settembre apparteneva a Sully di Clint Eastwood con i suoi 4.8 milioni, mentre tra i film horror dobbiamo risalire a L’evocazione con 5.6 milioni. IT è sbarcato nelle sale di quasi tutto il mondo lo scorso 8 settembre, mentre in Italia dovremo attendere il 19 ottobre 2017.