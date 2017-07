IT: ecco un'anticipazione del nuovo trailer in arrivo domani

Dopo le anticipazioni del Comic-Con, la Warner Bros. Pictures ha pubblicato una brevissima anticipazione del nuovo trailer di, che verrà diffuso in streaming giovedì prossimo.

Primo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Stephen King, il film è diretto da Andres Muschietti e vedrà la presenza nel cast di Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff , Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton, con Bill Skarsgard nei panni del malefico Pennywise.

Girato tra Toronto e New York, alcune riprese si sono svolte anche nella città di Bangor, nel Maine, dove King trasse ispirazione per la costruzione della cittadina di Derry, in cui è ambientato il romanzo.

Proprio in occasione del San Diego Comic-Con era stato diffuso un nuovo poster, anche nella sua versione italiana. La pellicola, che ha ottenuto un visto censura Rated R (ovvero vietato ai minori non accompagnati), sbarcherà nelle sale americane l’8 settembre 2017, mentre la data d’uscita italiana è al momento fissata al 19 ottobre seguente.