IT: E' uscito oggi il Blu-Ray del film originale con Tim Curry

E' arrivato oggi il Blu-ray di, l’adattamento televisivo del classico horror del romanziere Stephen King con protagonistanei panni del terribile Pennywise.

Distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il Blu-ray di IT contiene anche un commento audio del regista, Tommy Lee Wallace, come pure degli attori Dennis Christopher, John Ritter e Richard Thomas.

Specifiche:

"Video: 1080p High Definition 4x3 1.33:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 2.0, Francese 2.0, Spagnolo 2.0, Tedesco 2.0, Ceco 2M; Inglese 2.0 DTS-HD Master Audio.

Sottotitoli: Francese, Finlandese, Olandese, Danese, Ceco, Tailandese, Svedese, Spagnolo, Portoghese, Polacco, Norvegese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco."

Sinossi

"Potrebbe essere qualsiasi cosa. Un mostro dalle orribili zanne che non si limita a rimanere sullo schermo. Qualcosa di sinistro in agguato nel seminterrato. Non importa quale sia la peggiore delle tue paure, nessuno lo sa meglio di Stephen King. Tratto dal suo best-seller del 1986, IT è un imprevedibile e scioccante viaggio attraverso le paure più profonde di ognuno di noi. Ottobre 1957: una forza malefica si aggira in una piccola cittadina del New England assumendo le sembianze del clown Pennywise (Tim Curry), ma c’è poco da scherzare... Terrorizza i giovani spingendoli verso la loro prematura rovina, fino a quando alcuni astuti ragazzini decidono di reagire. Ma il male riappare a 30 anni di distanza, ancora più malvagio, infuriato e letale. E gli amici, che ricordano ancora chiaramente le proprie paure giovanili, si uniscono per combatterlo."