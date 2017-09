IT domina incontrastato al boxoffice: 371 milioni di dollari nel mondo!

L'adattamento cinematografico di IT firmato dacontinua a far tremare i rivali al boxoffice, dato che per il secondo week-end consecutivo resta in cima alla classifica americana con un incasso in patria di

Oltre a rendere il film della New Line Cinema il titolo di maggiore incasso nel mese di settembre nel Nord America, questo fa sì che il primo capitolo della trasposizione del mastodontico romanzo di Stephen King raggiunga l'impressionante quota di 371 milioni di dollari nel mondo, un risultato soprattutto incredibile a fronte del piccolo budget stanziato dalla produzione, di appena 35 milioni (esclusi costi di marketing).



IT ha quindi battuto American Assassin e l'atteso e criticatissimo Mother! di Darren Aronofsky, a quanto pare uno dei titoli più discussi e controversi dell'anno, da noi in uscita il prossimo 25 settembre (qui la recensione). IT vedrà invece nel cast Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 19 ottobre.