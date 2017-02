It Comes at Night: online il primo teaser trailer del film con Joel Edgerton

Laha rilasciato il primo trailer di, il nuovo inquietante film horror dell’acclamato regista) che vede protagonista). Potete vedere il teaser trailer subito dopo il salto, come sempre in calce alla notizia!

La trama di It Comes at Night è ancora avvolta per la maggior parte nel mistero, ma sappiamo che narrerà di un padre che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere la propria famiglia, composta da sua moglie e il figlio, da una malevola e misteriosa presenza che ha cominciato a terrorizzarli proprio fuori dalla loro porta di casa.

Sceneggiato e diretto da Trey Edward Shults, il cast di It Comes at Night è composto dal protagonista Joel Edgerton, oltre che da Riley Keough (Mad Max: Fury Road), Christopher Abbott (A Most Violent Year), Kelvin Harrison Jr. (The Birth of a Nation) e Carmen Ejogo (Alien: Covenant). La pellicola è prodotta da A24 e Animal Kingdom.

It Comes at Night verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 agosto 2017.