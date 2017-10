IT: Bill Skarsgård vorrebbe che il secondo film indagasse la psiche di Pennywise

Il remake di IT , pellicola basata sull'omonimo romanzo dell'autore bestseller, sta ottenendo un incredibile successo al botteghino, e adesso è arrivato anche in sala da noi., che interpreta il clown, parla di cosa vorrebbe per il personaggio nel secondo film dedicato.

Diretto da Andy Muschietti, questo reboot dei mini-film ambientati nella cittadina del Maine, Derry, sta sbancando al box office, complice anche la persistente e terrificante presenza del mostro senza tempo Pennywise, il mutaforma a cui da volto magistralmente Bill Skarsgård.

Ed è proprio l'attore che lo interpreta a dichiarare di voler vedere di più del suo personaggio nella seconda pellicola dedicata, quella che vedrà narrata la storia dei bambini di Derry, da adulti, nel momento in cui si troveranno nuovamente a dover affrontare il terrore: Pennywise.

Nello specifico Skarsgård avrebbe piacere che venisse puntata l'attenzione sulla componente psicologica del clown, per cercare di capire cosa lo spinga a mangiare bambini, cosa sia lui realmente, da dove viene tutta questa terrificante brama di sangue e, ancora, magari, le origini stesse della creatura malefica.

Ecco cosa ha raccontato ad IGN al New York Comic Con:

"Il primo film è andato benissimo e quello che abbiamo cercato, riuscendoci, di fare, era far innamorare l'audience di questi ragazzini, i Perdenti. Il secondo film sarà una storia adulta, con personaggi adulti. E credo che il modo per riuscire anche nel raccontare questa seconda pellicola, sia trasformare radicalmente la storia. Credo che si debba indagare a fondo la psicologia della creatura (il clown Pennywise), come pure la sua esistenza nel tempo, la sua vera natura. Che cosa è lui davvero? E da dove viene?"

Nel romanzo la storia di Pennywise è parzialmente spiegata, è stato originato nel Macroverso esattamente come il suo nemico naturale, la Tartaruga, creatrice dell'universo. Viene suggerito che IT e la Tartaruga siano creature di un creatore a cui ci si riferisce col nome di "l'Altro". IT è generalmente considerato un maschio ma essendo mutaforma, si mostra anche femmina, come quando si trasforma nel ragno gigante. Tuttavia, la forma naturale di IT esiste solo quando la creatura si trova nel reame inter-dimensionale, il Dead Lights, descritto come un posto dove c'è una luce fissa color arancione, che porterebbe chiunque alla follia. Sconfiggere IT sarà difficile e i Perdenti dovranno spingersi fino al limite dell'immaginabile per mettere fine a questa minaccia.

E, secondo Skarsgård, è proprio questo che andrebbe inserito nella nuova pellicola dedicata.

"E anche nel romanzo non è un quesito di facile risposta. E' tutto molto astratto. E mi piace questa cosa. IT può essere considerato una sorta di viaggio psichedelico che si fa entrando nella mente di Pennywise. E se avete letto il libro saprete che effettivamente la sua mente viene esplorata dai ragazzi. Oppure loro vanno nella dimensione interdimensionale e lo sconfiggono lì, anche questo potrebbe essere interessante da vedere; come potrebbe essere rappresentato il posto poi, è altrettanto intrigante. Ci sono diverse opportunità e strade da percorrere, potenzialmente. Sono curioso, non vedo l'ora."

IT è attualmente in programmazione nelle sale italiane.