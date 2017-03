IT: Bill Skarsgård nei panni di Pennywise spaventa Georgie nella nuova foto

Contemporaneamente ai lavori di post-produzione sull'atteso, procedono spediti anche quelli su, adattamento cinematografico della mastodontica opera dicon protagonista il perfido pagliaccio Pennywise.

Oggi, così, grazie al nuovo numero di Empire vi mostriamo una nuova foto ufficiale in versione leaked dove possiamo ammirare una delle scene madri del romanzo, l'incipit dove il povero Georgie cade nelle grinfie di Pennywise, interpretato da un irriconoscibile Bill Skarsgård.



La storia di IT segue le vicende dei Perdenti, un gruppo di ragazzi che dovrà affrontare prima nel 1958 e poi nell'85 una minaccia che da tempo si cela nell'oscurità della cittadina di Derry. Nei rispettivi panni di Bill Denbrough, Richie Tozier, Ben Hanscom, Eddie Kaspbrak, Mike Hanlon e Beverly Marsh troveremo Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Sophia Lillis.



Diretto da Andres Muschietti, IT uscirà nelle sale il 21 settembre 2017, mentre i lavori sul secondo film che vedrà i Perdenti da adulti non ha ancora una data d'uscita, anche se l'inizio dei lavori è fissato per questa estate.



Ecco la nuova foto: