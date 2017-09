IT, Bill Skarsgård: "Il secondo capitolo esplorerà più in profondità Pennywise"

I primi commenti lo elogiano praticamente all'unanimità, quindi l'attesa per vedere in sala IT dinon fa che crescere di giorno in giorno, mentre continua la campagna promozionale del film tra foto ufficiali, footage e interviste esclusive.

Parlando così ai microfoni del Metro.uk, il giovane interprete del terrificante clown Pennywise, Bill Skarsgård, ha avuto modo di discutere del film e del sequel, che racconterà il prosieguo dell'avventura dei Perdenti in età adulta, negli anni '80. Ma l'attore spiega che il secondo capitolo esplorerà anche più a fondo la natura di Pennywise, cavalcando le dichiarazioni di ieri del regista.



Queste le sue parole: "Sono scritturato per tornare nei panni del personaggio nel sequel, ma al momento è tutto ciò che posso dire al riguardo. Stiamo nelle prime fasi dello sviluppo e parlando con Andy capisco dove andremo a parare. Sarà una storia diversa, ma sono entusiasta di poter approfondire più a fondo Pennywise, dato che ci sarà un'esplorazione maggiore della sua natura".



Il sequel, comunque, sembra che conterrà anche dei flashback dei Perdenti in giovane età, così da riproporre l'impianto narrativo dell'opera originale, tra due piani temporali differenti con passaggi continui. Il primo film, invece, sarà solo ed esclusivamente incentrato sui protagonisti bambini, il loro incontro e la scoperta dell'esistenza di Pennywise.



IT uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 ottobre.