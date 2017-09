IT: Bill Skarsgård discute di un'inquietante scena eliminata

Il nuovo adattamento cinematografico dista riscuotendo un incredibile successo al box-office internazionale, tanto cheha già annunciato di essere al lavoro su una edizionedel film che arriverà in home video.

Inoltre, Bill Skarsgård ha recentemente rivelato a Variety che una scena che lo vedeva direttamente protagonista è stata tagliata dal film perché realmente inquietante. “C’è una scena che abbiamo girato che è un flashback ambientato nel 1600, prima che Pennywise fosse quello che tutti conosciamo. La scena si è rivelata davvero molto inquietante. E io non sono nemmeno nei panni del clown, ma assomiglio più a me stesso. È disturbante e costituisce una sorta di background sulle origini di It, per capire da dove provenga Pennywise. Potrebbe essere qualcosa che vale la pena esplorare nel secondo film. L’idea è che l’entità It è stata dormiente per migliaia e migliaia di anni. Il flashback fa riferimento a questo”.

Come sappiamo, la sceneggiatura del film è stata rimaneggiata parecchie volte prima di raggiungere la sua versione definitiva nelle mani di Muschietti. Tuttavia, Cary Fukunaga – che avrebbe dovuto dirigere il film – è stato comunque accreditato come co-sceneggiatore.

“Vedete, il romanzo è molto astratto e metafisico sul discorso che unisce tutti gli elementi fantasy della storia – ha aggiunto Skarsgård – Penso sarebbe interessante approfondire quell’aspetto. Rispondere alla domande: ‘Cos’è Pennywise?, Esiste solo nell’immaginazione dei ragazzini? Se tu non credi sia reale, allora forse potrebbe non esserlo’. C’è tutto questo aspetto che sarebbe molto interessante esplorare”.

Non sappiamo se la scena di cui parla l’attore sarà inserita nella Director’s Cut annunciata da Muschietti o verrà inclusa nel secondo capitolo della storia, ma sarebbe certamente molto interessante da vedere. Ricordiamo che It: Chapter One arriverà nelle sale italiane il 19 ottobre 2017.