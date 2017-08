IT: benvenuti nel terrificante mondo di Derry, Maine... FEATURETTE

Laha rilasciato un breve filmato della città inventata Derry, nello stato del Maine , per l'adattamento, in arrivo a ottobre, del remake di IT , tratto dal romanzo omonimo di

Sinossi: Quando alcuni ragazzini iniziano a sparire nella cittadina di Derry, un gruppo di coetanei è costretto a confrontarsi con le paure più profonde di ogni bambino quando si trovano a dover combattere un malefico clown di nome Pennywise, la cui storia di omicidi, morte, e terrore dura ormai da centinaia di anni...

Il cast di IT è composto da: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton.

La regia di IT è stata affidata ad Andrés Muschietti e la sceneggiatura è di Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman, basata sul romanzo del 1986 scritto dall'autore Stephen King.