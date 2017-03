It: arriva in rete la descrizione di un nuovo teaser

I presenti al festival SXSW di Austin, sabato sera hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo esclusivo al teaser trailer per l'imminente remake della pellicola tratta dal celebre romanzo diintitolata, diretta da. Le registrazioni non erano permesse, ma ora abbiamo una descrizione del teaser che è stato mostrato.

Nella descrizione da poco diffusa in rete si legge: "Il trailer si apre con l'immagine di Bill Denbrough che fa una barchetta di carta per il suo fratellino Georgie. Si passa poi in una scena all'aperto, in cui Georgie sta inseguendo la sua barca sotto una forte pioggia e vede la piccola imbarcazione finire in un canale di scolo. Il piccolo corre vicino alla grata e cerca di individuare la sua barca. Mentre guarda in profondità nelle fogne, Pennywise appare bruscamente prima che lo schermo diventi nero. Successivamente vengono mostrati i membri di una riunione del Loser's Club. Essi si rendono conto che hanno visto tutti la stessa entità, prima che uno di loro dica finalmente "Il Clown". I membri del Club guardando delle immagini da un proiettore per diapositive che acquista improvvisamente una vita propria e comincia a proiettare le diapositive a una velocità sempre più allarmante. Le immagini mostrano Georgie e i suoi genitori, e ogni diapositiva effettua lo zoom sul volto di Georgie prima di mostrare sua madre, i cui capelli le coprono il viso. Quando i capelli si spostano, il suo viso si rivela essere quello di Pennywise.

Il teaser, poi, mostra una serie di sequenze slegate tra loro. L'immagine più suggestiva di questa successione di scatti è il momento in cui il sangue scorre fuori dal lavandino di Beverly. Il teaser si conclude con Bill che cammina nella sua cantina allagata, dove il fantasma di Georgie urla "Stiamo tutti galleggiando qui!", prima che Pennywise sorga dall'acqua e si precipiti verso di lui. Lo schermo diventa nero e la parola "IT" appare sullo schermo.".